Google : l'Intelligence Artificielle pour une météo précise à la minute

La recherche chez Google ne se limite pas à développer des applications mobiles et autres smartphones : une équipe de chercheurs vient de développer une méthode de calcul liée aux prévisions météorologiques associée avec une intelligence artificielle qui ferait des merveilles.

Les prévisions météo sont un domaine que l'homme exploite de longue date, qu'il s'agisse de confort, de sécurité, ou d'optimisation des cultures et activités diverses. Pourtant, même si nous disposons d'outils perfectionnés avec des satellites dédiés bourrés d'outils de mesure, les prévisions à court terme restent parfois assez aléatoires.

Avec un changement climatique qui bouleverse les méthodes des prévisionnistes, il convient de repositionner chaque curseur pour tenter de deviner quel temps il fera dans quelques jours, heures, minutes. Et Google a semble-t-il trouvé la bonne formule.

Des chercheurs de Google ont ainsi exploité une intelligence artificielle pour traiter des données colossales de données météorologiques et créer des modèles d'évolution pour aboutir à des prévisions ultra précises. Malgré un travail de recherche très peu avancé, les résultats sont significatifs : le module de Google serait déjà capable de prévoir la météo à court terme (6h) avec une précision de l'ordre du km en seulement quelques minutes. Clairement, il faut une poignée de minutes pour que l'IA soit en mesure de dire s'il va pleuvoir dans les 6 prochaines heures sur une zone donnée.

L'avantage est double : outre l'efficacité annoncée du système, il se veut également très rapide. Jusqu'ici, les prévisions les plus pointues nécessitent des heures de traitement et sont donc considérées sur 24h à 12h dans le meilleur des cas. Ces prévisions réalisées trop en avance ne profitent ainsi pas des tout derniers événements et changements climatiques, ce qui explique pourquoi certaines estimations ne se constatent pas dans la réalité. Il suffit parfois d'un changement de température de 1 degré ou d'une variation de vent de 5 km/h pour balayer les prévisions météo faites sur 24h.