Android 12 est finalisé et (presque) disponible

Comme attendu, Google annonce la finalisation de sa plate-forme mobile Android 12 qui va pouvoir se diffuser dans les smartphones. Le code source va être diffusé sur AOSP (Android Open Source Project) mais pour la disponibilité effective, il va falloir encore patienter un peu.

La firme annonce en effet l'arrivée d'Android 12 dans les smartphones, à commencer par ses modèles Pixels, d'ici quelques semaines, et avant la fin de l'année pour plusieurs fabricants, dont Samsung, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo et Xiaomi.

Il n'y a donc pas pour l'heure de version poussée vers les anciens Pixel comme d'habitude tandis que les Pixel 6 seront les premiers à accueillir directement la nouvelle évolution.

L'événement Android Dev Summit du 27-28 octobre devrait être l'occasion de tout révéler d'Android 12 en version finale.

Android 12 doit apporter un certain nombre d'améliorations esthétiques avec l'arrivée du design Material You et la refonte des widgets et du système de notification, offrant plus de personnalisation et de cohérence avec le reste de l'interface.

Google a travaillé à améliorer la réactivité de son OS mobile que ce soit dans l'utilisation des coeurs du CPU que dans différents compartiments permettant de lancer plus vite les applications et leur accès depuis les notifications.

Des efforts ont été apportés pour mieux sécuriser la plate-forme, notamment au niveau des permissions. On saura plus facilement quelles applications ont accès au micro ou aux caméras (et même les désactiver directement dans certains cas) et la localisation ne sera plus forcément très précise.

Enfin, Android 12 apportera des outils aux développeurs pour supporter toujours plus de contenus riches (AVIF, HEVC) et facilitera la personnalisation avec différents effets de couleur, effet givre, etc tout en continuant d'affiner les réponses haptiques pour apporter de l'information ou rendre plus immersive l'expérience ludique.