Google : Android 12 sera présenté le 18 mai

C'est donc le 18 mai que Google présentera officiellement son nouvel OS, Android 12, ainsi que quelques nouveautés.

L'année passée, Google avait tout simplement annulé son rendez-vous du fait de la crise sanitaire. Un an plus tard, la crise empêche toujours les rassemblements, de fait le rendez-vous sera virtuel et uniquement en ligne.

Google débutera le 18 mai avec une conférence qui dévoilera Android 12 avec le lancement d'une première bêta publique dans la foulée, puis les jours suivants seront consacrés aux développeurs.

Lors de cet événement, on s'attend également à en apprendre davantage sur certains produits, notamment le Pixel 6, mais aussi les Pixel Buds A qui ont récemment fait l'objet d'une fuite.