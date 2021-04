Google Pixel 6 : un SoC custom Whitechapel au lieu de Snapdragon

En faisant le choix d'un Snapdragon 765G plutôt qu'un Soc premium pour son Pixel 5, Google a déjà amorcé une transition par rapport aux modèles précédents et cette stratégie devrait être encore plus marquée pour le futur Pixel 6.

Ce dernier abandonnerait en effet complètement les SoC Snapdragon pour basculer sur des puces développées en interne. On retrouve ici la rumeur du projet Whitechapel qui permettra à Google de disposer à son tour de ses propres puces calibrées pour ses produits.

Selon le site 9to5Google, le Pixel 6 serait bien le premier à embarquer un SoC GS101 Whitechapel. Le CEO de Google Sundar Pichai avait déjà évoqué cette piste pour 2021 dans un effort pour continuer de se renforcer en hardware.

Pixel 5

Google propose déjà des puces dédiées dans ses smartphones Pixel, comme le composant de sécurité Titan M mais il s'agit maintenant de se lancer dans un SoC complet qui pourrait être utilisé aussi bien dans les smartphones Android que dans les chromebooks.

Deux Pixel avec Whitechapel cet automne

Vous l'aurez compris, la stratégie est assez similaire à celle d'Apple qui commence à adapter les puces ARM de ses iPhone et iPad dans ses ordinateurs MacBook, et bientôt iMac, voire iMac Pro.

Dans les documents aperçus par 9to5Google, il est question d'une puce Whitechapel portant le nom de code Slider et la référence GS101, les deux lettres pouvant éventuellement correspondre à "Google Silicon".

Le nom de code est quant à lui associé à des références relatives à la plate-forme Exynos de Samsung, ce qui semble confirmer un partenariat entre Google et le groupe coréen sur le développement de la puce Whitechapel.

Deux noms de codes de produits, Raven et Oriole, sont associés à la nouvelle puce et pourraient correspondre à deux smartphones Pixel qui en seront équipés. L'un sera le Pixel 6 et l'autre peut-être un Pixel 5a 5G, si l'on s'en tient à la nouvelle organisation des gammes Pixel.