Des ennuis antitrust pour Google Assistant en Europe ?

Selon un rapport de MLex cité par Reuters, Google se retrouve une nouvelle fois dans le collimateur de la Commission européenne pour d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Cette fois-ci, avec Google Assistant.

Une procédure antitrust pourrait voir le jour afin de déterminer si des fabricants d'appareils Android ont été contraints d'installer Google Assistant comme assistant vocal par défaut, et si Google a eu des exigences d'exclusivité pour évincer des concurrents.

" Les fabricants peuvent choisir quels assistants vocaux à installer sur leurs appareils et les utilisateurs peuvent également choisir les assistants à utiliser et à installer ", a réagi Google en soulignant que Android offre plus de choix que toute autre plateforme mobile.

Déjà une enquête sur l'IoT pour les consommateurs

Face à des indications selon lesquelles certaines pratiques peuvent conduire à l'émergence de gatekeepers (de grandes plateformes avec un rôle de contrôleur d'accès pour la distribution de contenus), la Commission européenne a lancé l'année dernière une enquête sur l'Internet des objets pour les consommateurs.

D'après des conclusions préliminaires, une telle préoccupation - avec son corollaire de pratiques anticoncurrentielles - est partagée par de nombreux acteurs. La Commission européenne a rappelé qu'en Europe, Google Assistant, Alexa d'Amazon et Siri d'Apple sont les principaux assistants vocaux, et que Google, Amazon et Apple fournissent les principaux systèmes d'exploitation pour les appareils et les foyers connectés.

Alors qu'un rapport final est attendu pour le premier semestre 2022, l'exécutif européen a déjà pointé du doigt des tentatives de restreindre le nombre d'assistants vocaux accessibles sur les appareils connectés, des inquiétudes concernant les paramètres par défaut (pour l'accès à certains services) et la pré-installation des assistants vocaux, l'accumulation de données recueillies qui donne de gros avantages et l'interopérabilité limitée.