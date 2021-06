Siri, Alexa et Google Assistant : la Commission Européenne enquête sur fond de concurrence déloyale

La Commission européenne continue de mettre la pression sur les GAFAM, et notamment Apple, Google et Amazon, dont les assistants vocaux sont désormais taxés de concurrence déloyale.

La Commission européenne vient de partager un premier bilan d'une enquête menée auprès d'un an auprès des acteurs du marché de l'internet des objets et plus particulièrement des assistants vocaux Google Assistant, Siri et Alexa.

Selon l'enquête, "Il ressort des premiers résultats partagés que de nombreux acteurs du secteur partagent nos préoccupations" (concernant les pratiques anticoncurrentielles. La Commission pointe du doigt, ains des éléments "pouvant poser problème", soit des éléments qui pourraient constituer des infractions à la loi.

L'enquête se poursuit pour déterminer si les infractions suspectées se confirment, auquel cas, Google, Apple et Amazon s'exposent à des sanctions financières.

La Commission évoque ainsi "des pratiques d'exclusivité et de vente liée concernant les assistants vocaux ainsi que des pratiques limitant la possibilité d'utiliser différents assistants vocaux sur le même appareil connecté." Il est également pointé du doigt la collecte des données personnelles par ces assistants qui permettrait de contrôler les relations avec les utilisateurs.

L'Europe s'inquiète ainsi de voir les géants du Web installer leurs assistants comme une norme tout en bloquant certaines fonctionnalités ou services concurrents pour favoriser leurs propres services à travers les assistants.

Le rapport final de l'enquête sera publié au premier semestre 2022.