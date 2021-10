Comme prévu il devient plus facile de lancer certaines commandes vocales via Google Assistant.

Google travaille depuis plusieurs mois à rendre son assistant vocal plus efficace et facile d'accès. La marque cherche ainsi à se détacher de la commande vocale "OK Google" et a renforcé son module d'intelligence artificielle pour permettre à l'assistant de repérer certaines commandes sans sésame d'activation.

Ce sont des commandes basiques du quotidien qui sont ainsi désormais accessibles via les "Quick Phrases". Il suffit ainsi de dire "Annuler l'alarme", "Mets la musique en pause", créer un rappel", "quel temps fait-il demain ?" pour que l'assistant réponde automatiquement.

La fonctionnalité est installée sur la version 12.39.17.29 de l'application Google Assistant et XDA Developers a pu la tester avec succès. Google assistant s'active ainsi dès que l'utilisateur reçoit un appel ou qu'une alarme se déclenche, afin d'écouter l'utilisateur et repérer les commandes comme "répondre, refuser, arrêter".