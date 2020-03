Google Assistant vous fait la lecture à voix haute

Sur les smartphones Android, Google Assistant va pouvoir vous faire la lecture de pages web entières et dans une quarantaine de langues.

En début d'année et dans le cadre du CES 2020, Google avait fait quelques annonces concernant Google Assistant. Parmi ces annonces, une nouveauté à venir sur smartphone Android (Android 5 ou plus) avec une fonctionnalité Read It.

Le propos est une lecture à voix haute du texte affiché à l'écran par l'entremise de l'assistant de Google avec une commande vocale du type " Ok Google, lis ça " ou " Ok Google, lis cette page ". Cela concerne du contenu web et texte dans l'application Google, le navigateur Chrome ou encore pour l'application Google Actualités.

Google indique aujourd'hui que cette fonctionnalité Read It pour Google Assistant est en cours de déploiement et avec une possibilité de traduction dans une quarantaine de langues. Le texte en cours de lecture est mis en évidence à l'écran et l'utilisateur peut en outre ajuster la vitesse de lecture.

Du côté des sites web, Google précise qu'il n'y a rien de spécial à faire pour la prise en charge par la fonctionnalité. Les webmasters peuvent néanmoins utiliser le tag nopagereadaloud pour que leurs contenus ne soient pas pris en charge.

Pour leurs applications mobiles, les développeurs peuvent ajouter la possibilité de lecture à voix haute de Google Assistant avec les Actions.