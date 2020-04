Google développerait une carte de débit virtuelle et physique

L'année dernière, Apple a lancé outre-Atlantique une carte de crédit Apple Card en partenariat avec la banque Goldman Sachs et MasterCard. Sans frais, elle est à la fois virtuelle depuis l'application Wallet de l'iPhone et physique pour des achats où Apple Pay n'est pas accepté.

Surprise… Google travaillerait sur une carte non pas de crédit mais de débit qui serait également virtuelle et physique en collaboration avec des établissements comme Citi et Stanford Federal Credit Union. Elle pourrait s'appuyer sur le réseau Visa, selon les informations de TechCrunch qui a obtenu quelques clichés.



Avec la possibilité d'utiliser l'application Google Pay, la carte de débit de Google permettrait par exemple de suivre facilement des achats et transactions, vérifier un solde ou verrouiller un compte.



" Nous étudions comment nous pouvons nous associer à des banques et des coopératives de crédit aux États-Unis pour proposer des comptes courants intelligents via Google Pay, afin d'aider leurs clients à bénéficier d'informations et outils de suivi budgétaire utiles. […] Nos partenaires principaux sont aujourd'hui Citi et Stanford Federal Credit Union, et nous nous réjouissons de partager plus de détails dans les mois à venir ", a réagi Google.

La réaction de Google est similaire à celle qui avait fait suite l'année dernière à un article du Wall Street Journal au sujet d'un projet baptisé Cache pour proposer aux particuliers des comptes courants en ligne et un accès avec Google Pay.