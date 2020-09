C'est un paradoxe : Google cherche actuellement à extraire son navigateur Chrome de son OS Chrome OS.

Il y a quelques années, Google s'est lancé dans la réalisation d'un système complet gravitant autour de Chrome et sorti les Chromebooks, des portables principalement dédiés au surf et à la bureautique.

Mais désormais, pour des questions de facilité de mise à jour, Google cherche à séparer Chrome de Chrome OS. Le projet est actuellement référencé chez Google sous le nom de LaCrOS.

L'objectif est de permettre aux équipes de développeurs de travailler séparément sur Chrome OS et le navigateur Chrome, notamment en diffusant des mises à jour séparées et de façon bien plus rapide qu'actuellement. Aujourd'hui, une mise à jour majeure de Chrome entraine automatiquement la nécessité de réviser complètement Chrome OS, ce qui peut prendre un temps assez important à Google et monopolise des ressources.

En dissociant les deux logiciels, il serait plus simple de mettre à jour Chrome sur la base des mises à jour proposées à l'application sur PC, sans avoir à mettre à jour tout Chrome OS.