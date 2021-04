Google Chrome en version 90. Quoi de neuf ?

La mise à jour de sécurité en urgence aura finalement été un court intermède. Google a débuté le déploiement de la version 90 de son navigateur Chrome qui était initialement prévu à partir du 13 avril. Cette nouvelle mouture a pour particularité de signer l'arrivée d'un encodeur AV1 pour Chrome sur ordinateur.

Ouvert et libre de droits, le codec vidéo AV1 est développé sous l'égide de l'Alliance for Open Media (AOMedia). Il doit améliorer de 20 % à 30 % le taux de compression par rapport à VP9.

Selon Google, l'encodeur AV1 intégré à Chrome 90 est spécialement optimisé pour la vidéoconférence avec des applications exploitant la technologie WebRTC. Ce n'est pas une surprise, mais c'est une intégration à un moment opportun pour le télétravail alors qu'elle faisait défaut pour Chrome sur ordinateur.

Google cite le cas des applications Duo, Meet et Webex. Avec AV1, c'est donc une meilleure efficacité de compression pour la réduction de consommation de bande passante. Il est fait mention de vidéo sur des réseaux à 30 kbps et moins. Le partage d'écran doit également être amélioré de manière significative par rapport à VP9 et autres.

Et aussi pour Chrome 90

Avec Chrome 90, le choix de HTTPS par défaut dans la barre d'adresse omnibox doit être étendu après un test restreint auprès d'utilisateurs de la version 89. Lors d'une saisie manuelle dans l'omnibox sans spécifier le protocole, la tentative de connexion se fera par défaut via HTTPS.

Dans les outils du navigateur (" Plus d'outils " dans le menu), il apparaît désormais la possibilité de nommer une fenêtre. De quoi donner davantage de latitude pour l'organisation des fenêtres ouvertes dans Chrome.

À noter également que des corrections de sécurité - pour un total de 37 failles - sont de la partie malgré la récente publication en urgence pour le comblement de deux vulnérabilités 0day. Par ailleurs, le port HTTP 554 fait dorénavant l'objet d'un blocage afin d'éviter certaines attaques. D'après Google et les chiffres pour le canal dev, ce port est utilisé pour près de 0,00003 % des requêtes.