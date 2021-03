Google Chrome : la barre d'adresse avec HTTPS par défaut

C'est un comportement qui avait déjà été évoqué dans le cadre d'un test restreint auprès d'utilisateurs de la version 89 actuelle de Google Chrome. Pour la prochaine version 90, il a été confirmé cette semaine que la barre d'adresse du navigateur - ou omnibox - utilisera par défaut https://.

La mesure sera déployée pour Chrome sur ordinateur et pour Android dès la version 90. Avec Chrome sur iOS, ce sera le cas ultérieurement.

Quand une adresse sera saisie manuellement dans l'omnibox par l'utilisateur sans spécifier le protocole, il y aura donc par défaut une tentative de connexion via HTTPS. Cela peut surprendre, mais ce n'est pas le cas actuellement comme on peut s'en apercevoir en tapant example.com. Le premier choix est http://example.com.



Désormais, le Web a amplement basculé en HTTPS et il faut en tenir compte. Si HTTPS pour un site souhaité n'a pas été implémenté, Google Chrome aura tout de même recours à HTTP après la tentative ratée.

" En plus d'être une amélioration évidente en matière de sécurité et de confidentialité, ce changement améliore la vitesse de chargement initiale des sites qui prennent en charge le protocole HTTPS ", souligne Google. Logique, il n'y aura plus dans ce cas de redirection entre http:// et https://.