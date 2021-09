Google Chrome en version 94. Quoi de neuf ?

Google propose au téléchargement la version 94 de son navigateur Chrome. Il s'agit de la première mouture dans le cadre du nouveau cycle de publication avec un rythme de non plus six mais quatre semaines entre chaque version stable (hors mises à jour de maintenance). L'ambition est de déployer plus rapidement des nouveautés pour les utilisateurs.

La version 94 de Chrome introduit un mode HTTPS-First qui tente de mettre à niveau tous les chargements de pages en HTTPS. Si des sites ne prennent pas en charge HTTPS, un avertissement est affiché en pleine page avant de poursuivre le cas échéant le chargement. L'option de toujours utiliser une connexion sécurisée n'est pas activée par défaut. Elle se retrouve dans les paramètres avancés de sécurité.

Chrome 94 introduit un hub de partage avec pour les utilisateurs la possibilité de partager plus facilement une page en cours de consultation. Par exemple, le partage d'un lien vers des réseaux sociaux. Les options pour copier un lien, envoyer vers des appareils, QR Code d'une URL, caster et enregistrer une page sont proposées directement dans la barre d'adresse.

Le hub de partage est en cours de déploiement. Il est en rapport avec le flag chrome://flags/#sharing-hub-desktop-omnibox qui peut être activé manuellement. L'option d'envoi vers des appareils est conditionnée à une connexion à Chrome avec un compte.

À partir de cette version 94, la longue page unique dans les paramètres de Chrome sera en outre remplacée par des sections individuelles pour une meilleure lisibilité.

En plus de la correction d'un peu moins d'une vingtaine de vulnérabilités de sécurité, la nouvelle version de Chrome est l'occasion d'implémenter plusieurs nouveautés pour les développeurs. Les derniers ajouts peuvent être consultés ici.

À souligner par exemple WebCodecs pour un accès de bas niveau aux codecs audio et vidéo intégrés, l'API Idle Detection pour avertir les développeurs quand un utilisateur est inactif (clavier, souris, écran…). L'API WebGPU - permettre aux pages web du calcul par le GPU du système avec des fonctionnalités avancées - commence par ailleurs à faire ses débuts afin de prendre la succession des API WebGL et WebGL2.