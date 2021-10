Google Chrome déjà disponible en version 95

Le navigateur Google Chrome est déployé dans une version 95. Elle introduit un nouveau panneau latéral et signe la fin définitive du support de FTP.

Après une version 94 le 21 septembre, Google diffuse une version 95 de son navigateur Chrome. Un laps de temps relativement court entre ces deux moutures qui correspond au nouveau cycle de publication de 4 semaines récemment mis en place.

Google Chrome 95 introduit un nouveau panneau latéral qui facilite l'accès à la liste de lecture et aux favoris dans une liste verticale. Ce panneau peut être laissé ouvert pendant la navigation. Il est disponible via un bouton dans la barre d'outils.

Le déploiement est en cours pour une activation par défaut. Le cas échéant, il est possible de forcer une activation et faire apparaître l'icône dédiée avec le flag chrome://flags/#side-panel.

Avec le remplissage automatique activé pour les formulaires, Google Chrome offre désormais un plus grand contrôle à l'utilisateur via l'ajout d'une invite d'enregistrement, et la possibilité de modifier ou supprimer une adresse détectée avant son enregistrement.

Cette version 95 de Google Chrome marque la fin définitive de tout support du protocole FTP avec le retrait du codebase. Parmi les implémentations pour les développeurs, il y a l'API EyeDropper pour proposer la sélection des couleurs avec un outil de pipette sur les sites et applications web.

Google signale en outre la correction de 19 vulnérabilités de sécurité, sans évoquer toutefois des exploitations actives dans des attaques.