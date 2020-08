Google repousse la mort des applications Chrome

Google modifie sa feuille de route concernant le retrait progressif de la prise en charge des Chrome Apps sur les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Linux et Chrome OS. À ne pas confondre avec les extensions Chrome et les Progressive Web Apps.

Le Chrome Web Store n'accepte déjà plus les nouvelles Chrome Apps publiques, sachant qu'il y a un passe-droit pour les entreprises avec de nouvelles applications privées et non répertoriées sur le Chrome Web Store.

Le support général pour les Chrome Apps sur Windows, macOS et Linux va prendre fin en juin 2021, soit une prolongation d'un an par rapport au précédent calendrier de début d'année. Avec une politique de groupe, les administrateurs dans les entreprises pourront prolonger le support jusqu'en juin 2022.

C'est du reste en juin 2022 que la page des Chrome Apps sera définitivement tournée avec l'arrêt du support sur Chrome OS. Juin 2022 est la date butoir pour la fin de tout support des Chrome Apps, technologies NaCl, PnaCl et PPAPI sur toutes les plateformes.

Les Chrome Apps ont été introduites en 2013 et pour l'exploitation de fonctionnalités de bas niveau non disponibles sur le Web. En 2016, Google estimait que seulement 1 % des utilisateurs sur Windows, macOS et Linux utilisaient activement des applications Chrome packagées.