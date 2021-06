Google Chrome : une alerte pour des extensions ne faisant pas partie d'une liste de confiance

Avec la version 91 actuelle de son navigateur Chrome, Google va déployer des nouveautés avec la navigation sécurisée (Safe Browsing) et le niveau de protection renforcée (Enhanced Protection). Un réglage qui se retrouve dans les paramètres de sécurité (chrome://settings/security) depuis la mouture 83.

Pour cette navigation sécurisée renforcée, Google parle de Enhanced Safe Browsing avec une vérification proactive dans le but de déterminer si des pages et téléchargements sont dangereux via l'envoi d'informations à un service.

La protection renforcée permettra dorénavant l'affichage d'un avertissement sous forme de boîte de dialogue. Il informera l'utilisateur qu'une extension du Chrome Web Store sur le point d'être installée ne fait pas partie de la liste des extensions approuvées par Enhanced Safe Browsing.

Il s'avère que toutes les extensions qui respectent le règlement du programme pour les développeurs du Chrome Web Store sont considérées sûres par Enhanced Safe Browsing. Cela représente actuellement 75 % de toutes les extensions du Chrome Web Store. Pour les nouveaux développeurs, il faudra quelques mois de respect du règlement pour qu'ils deviennent dignes de confiance.

Par ailleurs, pour tout téléchargement jugé risqué par Safe Browsing sans pour autant être clairement identifié comme dangereux, les utilisateurs de Enhanced Safe Browsing auront droit à un avertissement et la possibilité d'envoyer le fichier aux serveurs de Google pour une analyse plus approfondie, au-delà de la vérification des métadonnées existantes.