Google Chrome en version 80 : comment activer ce qui ne l'est pas

La nouvelle version 80 de Google Chrome apporte quelques nouveautés comme pour un affichage discret en rapport avec les notifications et le groupement des onglets. Un déploiement progressif de certaines nouveautés ou à tester sans attendre via de petites manips.

Le navigateur Google Chrome est disponible dans une nouvelle version stable estampillée 80. Cette mouture doit rendre plus discrètes les demandes de notifications des sites en modifiant l'interface utilisée. Une telle mesure " anti-spam " avait fait l'objet d'une présentation le mois dernier. Elle est en cours de déploiement (y compris sur mobile).

Il est possible de forcer l'activation (enabled) de la fonctionnalité idoine dans les flags (chrome://flags/#quiet-notification-prompts). Dans les paramètres pour les notifications (chrome://settings/content/notifications), il est alors proposé d'activer l'affichage discret :



La version 80 de Chrome introduit la possibilité de grouper des onglets sélectionnés depuis la barre des onglets. Chaque groupe peut avoir une couleur et un nom. Le déploiement est aussi progressif et sera plus ample pour Chrome 81. Pour les plus impatients, il faut activer chrome://flags/#tab-groups.



Outre la correction de plus d'une cinquantaine de vulnérabilités, diverses améliorations sont de la partie en matière de sécurité. C'est le cas avec des ressources audio et vidéo via HTTP qui passeront automatiquement en HTTPS si possible. Sinon, ce sera le blocage par défaut.

Pour le moment, des images via HTTP sur des pages en HTTPS seront toujours autorisées au chargement, mais la barre d'adresse alertera au sujet d'une connexion non sécurisée. C'est dans Chrome 81 qu'il y aura une tentative de mise à niveau vers HTTPS ou sinon blocage.

Parmi d'autres choses, à noter la mise en branle de l'amélioration du contrôle pour les cookies. Elle avait été présentée en mai 2019 pour tout ce qui concerne les valeurs de l'attribut SameSite qui limite la portée des cookies. Ils ne sont attachés aux requêtes que si ces requêtes sont du même site.

Les développeurs peuvent consulter ce billet de blog sur les changements avec SameSite et les trois valeurs prises en charge. L'application de la valeur " Lax " par défaut (sans attribut SameSite spécifié) est déployée à partir de ce mois de février (ou sinon avec chrome://flags/#same-site-by-default-cookies).