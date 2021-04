Google Chrome : comment activer les dernières nouveautés

Plusieurs petites nouveautés sont en cours de déploiement pour Google Chrome. Il est possible de les activer sans attendre.

La version 90 du navigateur Google Chrome profite de quelques nouveautés pour l'utilisateur final qui font l'objet d'un déploiement progressif. C'est par exemple le cas pour le lecteur PDF intégré.

Il est ainsi proposé d'obtenir les propriétés d'un document PDF en cours d'affichage, tandis qu'un mode présentation permet de basculer en un clic depuis la barre d'outils dans un affichage plein écran.

Si de tels ajouts pour le lecteur PDF ne sont pas encore activés, il est possible de le faire via les flags (chrome://flags) en optant pour Enabled pour chrome://flags/#pdf-viewer-document-properties et chrome://flags/#pdf-viewer-presentation-mode.

Une autre nouveauté en déploiement concerne la création d'un lien vers un texte sélectionné sur une page. Il peut être copié en vue d'être partagé et pour donc renvoyer directement à l'endroit choisi de la page (avec surbrillance).

Après surlignage d'un texte, la manœuvre passe par le menu contextuel. Le cas échéant, l'activation peut se faire avec chrome://flags/#copy-link-to-text.