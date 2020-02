Google accusé de collecte illégale de données personnelles d'écoliers

Avec le programme Chromebook et G Suite for Education, Google est accusé au Nouveau-Mexique de collecter des données personnelles d'écoliers de moins de 13 ans sans un consentement parental.

Au Nouveau-Mexique aux États-Unis, Google est visé par une procédure judiciaire pour la collecte illégale de données personnelles d'écoliers de moins de 13 ans.

Une plainte met en cause la suite d'outils G Suite for Education qui comprend notamment Gmail, Agenda, Drive, Docs, Sheets et d'autres services de Google. La suite est offerte à des établissements scolaires au Nouveau-Mexique avec des ordinateurs portables Chromebook.

Procureur général du Nouveau-Mexique, Hector Balderas déclare que " la sécurité des étudiants devrait être la priorité numéro un de toute entreprise fournissant des services à nos enfants, en particulier dans les écoles. "

Il ajoute (PDF) que " le suivi des données des étudiants sans le consentement des parents est non seulement illégal, mais aussi dangereux. " Il fait allusion pour les moins de 13 ans à des informations de localisation, sites web consultés, recherches sur Google et YouTube, listes de contacts, enregistrements vocaux.

Un porte-parole de Google a réagi aux allégations en les qualifiant de fausses (Reuters). " G Suite for Education permet aux écoles de contrôler l'accès aux comptes et exige que les écoles obtiennent le consentement des parents si nécessaire. "

Par ailleurs, il précise : " Nous n'utilisons pas les informations personnelles des utilisateurs des écoles primaires et secondaires pour cibler les publicités. Les districts scolaires peuvent décider de la meilleure façon d'utiliser Google for Education dans leurs salles de classe. "

En septembre, Google avait écopé pour YouTube d'une amende de 170 millions de dollars par la Federal Trade Commission aux États-Unis pour violation de la législation COPPA sur la protection des enfants de moins de 13 ans et la collecte de leurs données en ligne.