Google dope le développement de Fuchsia OS et l'ouvre aux contributions externes

Fuchsia OS est toujours en vie : Google continue ainsi de développer cet OS alternatif à Android et le projet prend une nouvelle direction.

Google a ainsi annoncé le lancement d'une nouvelle étape dans le développement de Fuchsia OS en acceptant les contributions externes. L'OS vise ainsi à devenir open source et devrait donc s'agrémenter des contributions de la communauté, qu'il s'agisse de développeurs indépendants, passionnés ou de professionnels et même de grandes marques.

La firme américaine se garde toutefois le droit de valider ou non les modules et leur intégration dans le système. Les sources de Fuchsia sont accessibles librement et exécutables dans un émulateur.

Rappelons que Fuchsia OS est basé sur un micro-noyau Zircon et qu'il avait un temps été question d'un OS visant à rassembler à la fois Android et ChromeOS. Le développement de Fuchsia OS pourrait donc avoir un impact sur les terminaux mobiles proposés d'ici quelques années.