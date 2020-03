Google Drive intègre désormais les raccourcis

Google cherche à simplifier l'utilisation de ses différents services et à les rendre plus ergonomiques. C'est ainsi que la solution de stockage en ligne Drive propose désormais la gestion des raccourcis.

Google avait testé l'option dans le cadre d'un programme bêta il y a quelques semaines et finalement, il est déjà l'heure du déploiement des raccourcis sur le service Drive.

La marque américaine cherche à rendre son service plus ergonomique et à faciliter la gestion et l'organisation des fichiers et dossiers aux utilisateurs. L'idée est de permettre un meilleur rangement des espaces Cloud pour faciliter la recherche et l'accès aux données.

Il est donc désormais possible de créer un raccourci vers un fichier donné sans avoir à le bouger. Le raccourci en question peut également être partagé à d'autres utilisateurs pour qu'ils puissent y accéder plus rapidement, il faudra que le dossier qui contient le fichier cible ait été partagé au préalable.

Le choix de Google n'est pas anodin puisque la firme avait annoncé imposer prochainement quelques limites dans la gestion des espaces Drive. Il est notamment question de limiter les doublons au sein des espaces pour éviter d'engorger inutilement le stockage. À compter du 30 septembre, Drive ne permettra ainsi plus d'avoir un même fichier dans différents dossiers. Le service se chargera alors de remplacer les doublons par des raccourcis.