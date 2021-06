Google Drive : une mise à jour de sécurité affecte le partage

Google annonce une mise à jour de sécurité qui s'applique à certains fichiers Google Drive dans le but de rendre le partage des liens plus sûrs. " Afin de mieux sécuriser le partage de fichiers, les URL de certains fichiers et dossiers Google Drive incluront bientôt une clé d'accès à la ressource. "

Après application de la mise à jour à un fichier, Google explique que les utilisateurs n'ayant pas consulté le fichier auparavant devront utiliser une URL contenant la clé de ressource pour y accéder. Pour les autres ou ceux avec un accès direct, cette clé ne sera pas d'actualité pour l'accès au fichier.

Le cas échéant, une demande pour l'accès au fichier ou dossier sera donc nécessaire. Avec des comptes personnels, les utilisateurs ne faisant pas partie d'un domaine Google Workspace recevront une notification de Google Drive pour les informer à partir du 26 juillet prochain.

Ces utilisateurs auront jusqu'au 13 septembre 2021 pour déterminer comment la mise à jour est appliquée à leurs fichiers, avec la possibilité de la supprimer même si c'est une action qui ne sera pas recommandée, hormis pour les fichiers publics.

Pour un compte Google Workspace administré par une entreprise ou une organisation, Google donne des détails dans un billet de blog et dans une aide en ligne.