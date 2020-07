Grace Hopper : Google prépare un imposant câble sous-marin entre les USA et l'Europe

Google retisse ses liens Internet entre les Etats-Unis et l'Europe et annonce la mise en place d'un nouveau câble sous-marin Grace Hopper entre les Etats-Unis et l'Europe, avec des points d'ancrage au Royaume-Uni et en Espagne.

Après le câble sous-marin Dunant qui relie les Etats-Unis à la France (Orange a participé à son installation et à son atterrissement en Vendée) et alimente les échanges de données sur une partie de l'Europe, Google prépare un nouveau projet pour répondre aux besoins croissants d'autoroutes de l'information, dont les circulations internationales se font à 98% par des câbles de fibre optique serpentant au fond des océans.

Un nouveau câble sous-marin privé est en préparation et reliera les USA et l'Europe. Grace Hopper reliera New York à Bude, au Royaume-Uni (une première depuis 2003), et à Bilbao, en Espagne.

Il sera constitué de 16 paires de fibre optique et permettra de mieux soutenir les échanges d'informations associées aux services de Google en Europe (Google Meet, Gmail, Google Cloud...). Son installation est confiée à la société Subcom, instalée dans le New Jersey, avec une mise en service prévue pour 2022.

L'intérêt de Grace Hopper sera aussi de disposer des équipements les plus modernes pour garantir la fiabilité de l'acheminement des communications le long du câble.

Il sera ainsi le premier à être équipé d'une architecture de switch pour fibre optique facilitant le reroutage des flux de données en cas de panne sur un point du réseau, avant un déploiement plus large à d'autres infrastructures du groupe.

Grace Hopper est le quatrième câble sous-marin privé de Google, après Curie (USA-Panama et Chili), Dunant (USA-France) et Equiano (USA-Portugal et Amérique du Sud).