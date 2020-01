Google Home : la dernière mise à jour béta bloque certaines enceintes

Les enceintes connectées sont de plus en plus populaires, mais les bugs se multiplient également. Google a ainsi récemment diffusé une mise à jour à destination de ses enceintes Home qui rend certains modèles inutilisables.

Les enceintes connectées ont envahi notre quotidien ces dernières années et la demande des consommateurs est de plus en plus forte.

Souvent liées à des assistants vocaux, ces enceintes ( Echo Dot, Apple Homepod ou Google Home) proposent ainsi un ensemble de services connectés aux utilisateurs allant de la recherche en ligne, la lecture de musique ou l'organisation de son agenda ainsi que la gestion d'accessoires domotiques.

Toutefois, ces appareils ne sont pas anodins et sont souvent critiqués pour leur capacité à espionner les utilisateurs ou à se faire pirater un peu trop facilement. Le manque d'interface pose également bien souvent problème avec des mises à jour automatiques forcées.

C'est actuellement ce dernier point qui pose problème auprès des utilisateurs de la version preview ou bêta du firmware de leur enceinte Google Home.

Google a récemment déployé une nouvelle mise à jour dans le canal bêta qui rend inutilisables certaines enceintes Home. Plusieurs testeurs ont ainsi rapporté ne plus être en mesure de piloter leur enceinte après la mise à jour, cette dernière restant bloquée sur le voyant orange.

La restauration de l'appareil aux réglages d'usine ne résout pas le problème et l'enceinte est totalement inutilisable. Google a confirmé le problème et s'excuse auprès des utilisateurs tout en indiquant qu'il ne concerne qu'un petit nombre d'appareils.

Google a pourtant déjà fait face à une situation similaire en octobre dernier, mais cela ne s'était pas limité au canal bêta, mais bel et bien au parc normal d'utilisateurs.