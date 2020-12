Google abandonne le Google Home Max

La commercialisation touche à sa fin pour le Google Home Max. Google a confirmé l'arrêt de la fabrication pour cette enceinte connectée introduite fin 2017 et qui avait débarqué en France en août 2018. Pour autant, Google va poursuivre le support.

" Les utilisateurs actuels de Google Home Max ne doivent pas s'inquiéter car ils ne verront aucun changement dans leur service. Nous continuerons de proposer des mises à jour logicielles et des correctifs de sécurité pour les appareils Google Home Max ", assure Google (Engadget).

Lors de sa présentation il y a trois ans, le Google Home Max avait été annoncé vingt fois plus puissant que le Google Home de l'époque. Il est équipé de deux woofers de 11,4 cm et deux tweeters de 1,8 cm.

L'enceinte connectée rectangulaire grand format (34 x 19 x 15 cm) d'un peu plus de 5 kg dispose de 6 microphones. Une technologie Smart Sound permet d'ajuster le son en fonction de l'environnement et du lieu d'écoute, du contexte musical et des préférences de l'utilisateur.



Introduite en octobre dernier, la nouvelle enceinte connectée de Google est le Nest Audio avec un son promis 75 % plus puissant et des basses 50 % plus intenses que l'enceinte Google Home d'origine.