Google Home : une nouvelle enceinte mieux équipée en préparation

Google prépare depuis quelques mois une nouvelle version de son enceinte connectée Home qui proposerait des prestations un peu plus haut de gamme.

Les enceintes connectées ont trouvé leur public ces dernières années, et ce, malgré les réticences concernant le respect de la vie privée.

Mais contrairement à Amazon qui a rapidement décliné ses enceintes Echo en plusieurs générations, Google est resté cantonné à ses modèles sortis en 2016. Pourtant, la marque préparerait la sortie d'une nouvelle version, mieux équipée.

Connue en interne sous le nom de code "Prince", la nouvelle enceinte connectée de Google proposerait un son plus puissant et de meilleure qualité, grâce à un équipement plus haut de gamme. Aucun écran ne serait intégré à l'enceinte qui conserverait un revêtement en tissus gris pour s'intégrer avec le reste de la gamme du constructeur.

L'enceinte viendrait se positionner entre la Google Home et la Google Home Max, sa particularité étant de pouvoir s'appairer avec un autre exemplaire pour un fonctionnement en stéréo. Concernant le prix de cette dernière, il devrait se situer autour des 150 euros pour conserver une certaine logique dans la catalogue de Google. Reste à savoir quand la marque lancera son nouveau produit.