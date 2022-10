Google Home : c'est l'heure de la grosse refonte

L'application Google Home fait sa mue avec une refonte. Une organisation repensée, des nouveautés et une disponibilité étendue.

Pour le contrôle des objets connectés du foyer et autres, l'application Google Home sur Android et iOS va connaître une refonte. Elle est d'autant plus d'ampleur qu'elle est à mettre en corrélation avec la finalisation de Matter et son arrivée sur les appareils de la marque.

Anciennement Connected Home over IP, le protocole Matter a vocation à devenir le prochain standard pour la maison connectée, avec une unification pour les fabricants et l'interopérabilité. Thread est l'une des technologies dont tire parti Matter.

" Nous pensons que l'application Google Home peut être le meilleur endroit pour configurer, contrôler et automatiser vos appareils compatibles. Pas seulement vos appareils Nest, mais tous vos appareils, y compris tous les appareils Matter et les plus de 80 000 appareils qui fonctionnent avec Google Home aujourd'hui ", déclare Google.

Un hub pour tous les objets connectés

La nouvelle application Google Home est promise pour mettre l'accent sur la personnalisation grâce à un onglet Favoris. Il sera par exemple possible de créer une vue personnalisée des appareils, actions et automatisations les plus fréquemment utilisés.

Des espaces permettront d'accéder rapidement à des appareils regroupés en fonction de catégories importantes. Ces espaces gagneront également en personnalisation au fil du temps et en autorisant un contrôle plus fin. Un mini lecteur multimédia flottant permettra le contrôle pour les contenus diffusés et l'application pourra faire office de télécommande.

Directement dans l'application Google Home, un éditeur de script fera son apparition et permettra de procéder à de l'automatisation pour les utilisateurs avancés.

Google Home arrive aussi sur le Web

Hormis Android et iOS, une nouvelle application Google Home sera disponible pour Wear OS (Wear OS 3) et avec la montre connectée Google Pixel Watch notamment. Google Home va en outre être disponible sur le Web.

Avant un déploiement à grande échelle de la refonte de l'application Google Home, il va être proposé dans les prochaines semaines une préversion publique. Google sera ainsi à l'écoute des commentaires afin de procéder à d'éventuelles améliorations.