Switch To Android : Google publie une application pour quitter l'iPhone

Après une discrète publication dans l'App Store, Google officialise la disponibilité d'une application Switch To Android. Son propos est de permettre à un utilisateur d'iPhone de passer à un appareil Android avec le transfert des données.

Un tel outil s'apparente à un pendant de l'application Move to iOS proposée par Apple et disponible dans Google Play pour l'opération inverse de migration d'un smartphone Android vers iOS.

" L'application Switch To Android de Google vous aide à transférer rapidement et de manière sécurisée vos données les plus importantes (photos, vidéos, contacts et événements d'agenda) vers un tout nouvel appareil Android, sans vous encombrer de câbles ", peut-on lire.

Après un site dédié

Il est ajouté que l'application guide l'utilisateur au cours d'autres étapes importantes de la configuration d'un appareil Android, en soulignant la désactivation d'iMessage pour ne pas manquer les SMS de proches.

Rappelons que Google avait déjà mis en ligne un site consacré au passage d'iOS à Android, et en particulier d'un iPhone à un smartphone Android avec une procédure s'appuyant sur Google Drive pour au final les mêmes données. Le transfert des données sélectionnées peut aussi se faire à l'aide d'un câble.

Selon Google, la nouvelle application Switch To Android offre une expérience plus rapide et plus simple. Au cours des prochains mois, davantage de types de données seront pris en charge. Le transfert de données concerne d'abord les Google Pixel, avec l'ajout progressif d'autres appareils.