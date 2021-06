Move to iOS : Apple fait les yeux doux aux utilisateurs d'Android

Apple présentait ses nouveaux logiciels dans le cadre de sa WWDC 2021 ce lundi, mais la marque a également fait évoluer certains de ses services.

La marque a ainsi étoffé son application Move to iOS, une application qui facilite le transfert de données d'un smartphone Android vers un iPhone. L'idée est de rendre les choses le plus simple possible aux utilisateurs d'Android qui souhaitent basculer sur un smartphone Apple.

L'application permet ainsi de transférer automatiquement ses contacts, historiques de messages, photos, vidéo, favoris Web, informations de messagerie, calendriers, musique...

Désormais, il est également possible de transférer des albums photo, des fichiers divers, dossiers et même paramètres d'accessibilité pour les transférer vers iOS. Au démarrage de l'application sur iPhone, un QR Code s'affiche pour être scanné par le smartpone Android et renvoyer vers la fiche de téléchargement de l'application.