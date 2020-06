Google lance Keen : un énième réseau social inspiré de Pinterest

La valse des services se poursuit chez Google et la firme lance ainsi un énième réseau social inspiré de la concurrence : Keen.

Le lancement s'est fait via un simple billet de blog : Keen se présente comme un concurrent direct de Pinterest, mais pour faire la différence, Google y a intégré une intelligence artificielle.

Keen sort tout droit de l'incubateur Area 120 de Google, le réseau est accessible dans une version Web et une application mobile diffusée uniquement sur Android pour l'instant. Le service propose aux utilisateurs de rassembler des "idées, liens et ressources" selon diverses thématiques, à l'image d'un classeur ou tableau.

L'utilisateur peut alors ensuite gérer ses collections et demander à Google d'utiliser l'intelligence artificielle pour lui suggérer des images ou contenus proches de ceux dont il dispose déjà.

Les collections peuvent être privées ou affichées au public, voire même ouvertes aux contributions externes.

Google explique que plus les collections des utilisateurs seront imposantes, plus son IA sera efficace et précise. Reste à savoir combien de temps Google va donner à Keen pour décoller avant de le faire disparaitre comme nombre d'autres services...