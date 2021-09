Google lève en partie le voile sur son Pixel 6 Pro

Ce n'est qu'à la mi-octobre que Google a prévu d'officialiser son nouveau smartphone Pixel 6, mais la marque ne tenait pas à laisser Apple attirer toute l'attention lors de sa keynote.

Ainsi, la marque a partagé quelques détails avec XDA Developers concernant le Pixel 6 Pro, notamment la fiche technique de ce dernier.

Il s'agira d'un smartphone orienté vers le haut de gamme qui embarquera pas moins de 12 Go de RAM LPDDR6 pour 128 Go de stockage. Il profitera d'une batterie de 5000 mAh avec l'option Battery Share pour de la recharge sans fil par induction dans les deux sens.

On sait déjà que l'écran affichera en 3120x1440 pixels, en 120Hz avec un taux variable et un mode d'économie d'énergie permettant une bascule vers un affichage compris entre 10 et 30 Hz. On ne sait pas encore de quelle taille sera l'écran de l'appareil.

Le smartphone devrait toutefois être compatible WiFi 6SE, prendre en charge la 5G millimétriques. En interne, c'est le Soc maison de Google, le Google Tensor qui animera l'ensemble tandis que la partie graphique sera laissée à un ARM Mali-G78.

Concernant la partie photo qui constitue le nerf de la guerre, le Pixel 6 Pro devrait embarquer 3 capteurs. Le capteur principal sera un Samsung Isocell GN1 de 50 MP, un grand angle Sony IMX386 de 12 MP ainsi qu'un téléobjectif Sony IMX586 de 48 MP. En façade, on devrait retrouver un Sony IMX 663 de 12 MP logé dans un poinçon.

La présentation officielle de l'appareil est attendue lors de la conférence de Google qui se tiendra le 19 octobre prochain.