Google Pixel 6 : il va se passer quelque chose le 19 octobre

Google diffuse un nouveau teaser préparant le lancement de sa série de smartphones Pixel 6. La firme montre aussi le design d'interface Material You et glisse un indice sur la date de lancement.

Après avoir confirmé la dénomination et le design de ses prochains smartphones Pixel 6, Google n'avait plus fourni d'informations. Un nouveau teaser a fait son apparition, montrant rapidement le smartphone, Android 12 et le design Material You de son interface avec les widgets prenant la couleur du fond d'écran.

Il met aussi l'accent sur les capacités du SoC Google Tensor en matière de traitement d'intelligence artificielle en évoquant des capacités d'apprentissage, d'évolution et d'adaptation pour optimiser l'expérience utilisateur.

La vidéo indique seulement que les smartphones seront lancés durant l'automne et c'est du côté du compte Instagram de Google qu'il faut chercher des informations complémentaires.

Une image montre une série d'écrans montrant comment les widgets s'affichent avec des teintes liées à la couleur du fond d'écran. Dans cet ensemble, le widget de l'horloge affiche une date : mardi 19.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Made by Google (@madebygoogle)



Elle semble pointer vers le mardi 19 octobre 2021, seule date pouvant correspondre à cette mention d'ici la fin de l'année. Or, le 19 octobre est la date supposée des pré-commandes (peut-être dans la foulée d'une annonce officielle) mise en avant il y a quelques jours par le youtubeur Jon Prosser.

Ce dernier a également signaler la date du 28 octobre comme celle de la commercialisation effective de la gamme Pixel 6. Les pièces du puzzle se mettent en place...