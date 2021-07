Google limite un peu plus les fonctionnalités des comptes Gmail gratuits

Disposer d'un compte Gmail permet aux utilisateurs d'accéder gratuitement à un grand nombre de fonctionnalités. Si la plus populaire est la messagerie de Google, les utilisateurs bénéficient également d'un espace de stockage gratuit et de l'accès aux outils Google.

Mais voilà, depuis quelques mois, Google multiplie les bridages pour pousser les utilisateurs à basculer sur son offre payante Google One. Ou plutôt, il s'agit pour Google de revaloriser son offre Google One qui ne proposait jusqu'ici pas de quoi justifier un quelconque paiement... En rendant l'accès exclusif à certaines fonctionnalités via l'abonnement, Google espère ainsi doper les souscriptions.

Dernier en date à faire les frais de cette stratégie : Google Meet. Le service de visio-conférence proposer aux utilisateurs de créer des salons de discussion en connectant plusieurs webcam en simultanée, à l'image des messageries Zoom ou Teams. Le service a gagné en popularité ces derniers mois du fait de la crise sanitaire et Google avait, dans un élan de bonté, levé certaines limitations imposées aux comptes gratuits sur le service...

Finalement, ces limites sont réapparues assez rapidement : désormais, si vous disposez d'un compte Gmail gratuit, vos appels seront limités à 60 minutes pour les conversations à plus de 3 personnes en simultanée. Google envoie des notifications au bout de 55 minutes pour prévenir d'une coupure de la communication. Bien évidemment, il est possible de relancer un appel dans la foulée.