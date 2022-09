Google Maps veut vous faire faire des économies sur le carburant

Dans près d'une quarantaine de pays en Europe et notamment en France, Google Maps introduit aujourd'hui les itinéraires pas forcément les plus rapides, mais ceux qui sont censés être les plus économes en matière de consommation de carburant. Pour autant, l'un n'empêchera pas nécessairement l'autre.

Rappelons qu'en plus de la voiture, le service de cartographie Google Maps permet également de choisir parmi les transports en commun, le vélo, à pied, voire l'avion pour les trajets à couvrir avec des informations idoines en fonction.

En plus du trajet le plus rapide

Avec un déploiement en cours, la nouvelle option lors du choix d'un itinéraire dans l'application Google Maps vient s'ajouter à la possibilité d'opter en voiture pour un trajet qui évite les autoroutes, les sections à péage et les ferries.

" Google Maps indiquera non seulement le chemin le plus rapide, mais aussi le chemin le plus économe en carburant. […] En quelques clics, l'application indique la différence de temps et de carburant consommé entre les deux itinéraires, permettant à l'utilisateur de choisir le trajet le plus adapté ", écrit Google.

Aussi pour une démarche écoresponsable

Hormis des facteurs comme la vitesse, la topographie des routes et les conditions de circulation, cette notion d'économie de carburant est tributaire du type de véhicule. Il sera possible dans Google Maps et avec les itinéraires économes en carburant de préciser le type de motorisation d'un véhicule parmi essence, diesel, hybride ou électrique.

Des données du Laboratoire national des énergies renouvelables du Département américain de l'énergie (NREL), ainsi que de l'Agence européenne pour l'environnement ont été mises à contribution. Google explique que ces informations ont été associées aux tendances avec la circulation observée dans Google Maps.