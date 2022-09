Vers une voiture électrique à 100 € par mois en France en leasing

Pour le financement d'un véhicule, le leasing a le vent en poupe. Ce terme peut regrouper la location avec option d'achat (LOA) et la location longue durée (LDD). Avec la LOA, il est possible d'acheter le véhicule à la fin du contrat de location. Elle peut se faire chez un concessionnaire ou un mandataire automobile comme par exemple la LOA chez Peugeot mais chez bien d'autres marques aussi.

En 2021 en France, le leasing (LOA et LDD) a représenté plus de 47 % des immatriculations de voitures neuves par les particuliers, contre 21 % en 2015 et 11 % en 2012. D'après des chiffres du cabinet de conseil C-Ways spécialisé en data sciences et cités par Les Échos, c'est une pratique encore bien plus établie du côté des entreprises pour ce type de financement et à hauteur de 82 % de leurs flottes de véhicules.

La LOA se détache chez les particuliers où elle est assimilée à un crédit à la consommation, même si elle implique généralement un apport important (pas obligatoire), et avec donc le choix en fin de contrat d'acquérir ou non le véhicule. Attention quoi qu'il en soit aux éventuels frais de remise en état…

Un leasing social pour une voiture électrique à moins de 100 € par mois

Dans le cadre de la dernière campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron avait évoqué une offre abordable de voitures électriques pour tous, et la mise en place d'un leasing pour les voitures électriques à prix réduit.

Souvent présenté comme un leasing social, ce dernier viserait l'accompagnement des ménages les plus modestes. Lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale en juillet, la Première ministre Élisabeth Borne avait déclaré :

" Nous souhaitons permettre aux Français d'avoir accès à une voiture zéro-émission. Pour y parvenir, nous prolongerons les aides à la conversion et nous mettrons en place un système de location de longue durée à moins de 100 euros par mois. C'est un projet écologique. C'est une ambition industrielle, car nous construirons ces voitures électriques en France. "

Ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune a par la suite indiqué sur BFMTV que le but est de " construire un dispositif d'ici la fin de cette année (2022)", et pour une mise en place dans le courant de l'année prochaine (2023). " Il faudra peut-être des expérimentations locales. […] Il faut qu'on développe une filière industrielle et il faut qu'on mette en place un mécanisme de leasing. " Un travail de longue haleine en perspective.