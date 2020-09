Google Maps : un nouveau mode Auto en vue

Google Maps va prochainement adopter un nouveau mode tout droit inspiré d'Android Auto qui devrait faciliter la manipulation de l'application dans un véhicule pendant la conduite.

Rappelons qu'Android Auto est une variante d'Android et de l'ensemble des services de Google spécialement adaptés pour une utilisation dans l'habitacle d'un véhicule. Les commandes sont simplifiées et les fonctionnalités plus ciblées.

Une partie des fonctionnalités d'Android Auto ont ainsi été importées au sein de Google maps afin de rendre les manipulations plus simples pour le conducteur. L'application proposera ainsi des icônes et raccourcis plus faciles d'accès et plus visibles au fil d'une interface qui se veut minimaliste.

On retrouvera malgré tout quelques options renvoyant vers des applications annexes, notamment Spotify, YouTube music, Tidal, le carnet de contact et la partie téléphonie.

Actuellement, cette nouvelle version de Google Maps serait en test auprès d'une sélection d'utilisateurs, aucune date de sortie n'a été communiquée.