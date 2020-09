Google Meet : report de la limitation à 60 minutes en version gratuite

Google repousse de six mois la limitation à une heure pour les visioconférences avec la version gratuite de sa solution Google Meet.

Pour son outil de visioconférence Google Meet, Google propose depuis le mois de mai une version gratuite ouverte à tout détenteur d'un compte Google. La solution est du reste intégrée dans Gmail pour permettre un accès rapide depuis la boîte de réception, démarrer ou rejoindre une réunion.

La version gratuite permet de créer une visioconférence rassemblant jusqu'à 100 participants. Jusqu'au 30 septembre, Google avait prévu des appels illimités (une durée de réunion de 24 heures), puis une bascule à une limite de 60 minutes. Autrement dit, une visioconférence sans frais d'une durée maximale d'une heure.

Cette limite pour la version gratuite de Google Meet est finalement repoussée de six mois. Avec des comptes Gmail, la nouvelle date butoir est ainsi fixée au 31 mars 2021.

" Alors que nous nous attendons à une saison des fêtes avec moins de voyages et des étapes importantes comme les réunions de famille, les réunions de parents d'élèves et les mariages organisés par vidéo, nous voulons continuer à aider ceux qui comptent sur Meet à rester en contact au cours des prochains mois ", écrit un responsable produit Google Meet.

L'accès gratuit à des fonctionnalité avancées de Google Meet pour les abonnés G Suite et G Suite for Education (réunions avec jusqu'à 250 participants, enregistrement des réunions dans Google Drive...) doit également prendre fin ce 30 septembre. Il n'y a pas de prolongation pour cet accès gratuit.

Pour les clients G Suite Enterprise et Enterprise for Education, Google a annoncé en début de semaine le déploiement sur Android et iOS (auparavant uniquement sur ordinateur) de la suppression du bruit des appels vidéo. Google Meet filtre les bruits de fond avec une intelligence artificielle dans le cloud qui élimine ce qui n'est pas en rapport avec la voix.