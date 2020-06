Google Meet débarque dans Gmail sur mobile

L'intégration de Google Meet dans Gmail arrive pour les applications Gmail sur Android et iOS.

Depuis le mois de mai, Google pousse sa solution de visioconférence Meet avec une ouverture au plus grand nombre et pour tout détenteur d'un compte Google. L'intégration dans Gmail se poursuit avec pour prochaine étape l'application Gmail sur Android et iOS.

Ce n'est pas une surprise, dans la mesure où un accès direct à Meet depuis la boîte de réception de Gmail sur le Web pour démarrer ou rejoindre une réunion était déjà d'actualité. L'arrivée dans Gmail sur mobile était donc logiquement attendue.

Le déploiement va se faire au cours des prochaines semaines avec la présence d'un onglet Meet dédié et les utilisateurs n'auront alors plus besoin de disposer de l'application Google Meet pour rejoindre des réunions. À noter que l'intégration pourra être désactivée si souhaité dans les paramètres de Gmail.

" Dans l'onglet Meet, appuyez sur ' Nouvelle réunion ' pour débuter une réunion instantanément, obtenir un lien de réunion à partager ou programmer une réunion. […] Si vous appuyez sur ' Rejoindre avec un code ', vous pouvez rejoindre des réunions partagées avec vous en saisissant un code de réunion ", écrit Google.

Google tire parti de plusieurs de ses applications et services comme par exemple Google Agenda afin de mettre en avant Meet. A l'instar d'autres groupes, Google réagit au succès populaire rencontré par Zoom en période de confinement.