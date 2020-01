Google va mieux intégrer Drive dans Gmail sous Android

Google continue de chercher des moyens d'améliorer l'utilisation de ses différents services sur Mobile, et prochainement c'est son module de stockage Cloud, Drive, qui s'intégrera plus profondément dans Gmail.

La fonctionnalité a été repérée dans une version bêta de Gmail sur Android et annonce une intégration plus poussée du service Drive au sein de la messagerie de Google.

Google travaille à développer les synergies entre ses différents services et notamment sur les versions mobiles afin de rendre leur utilisation beaucoup plus simple et naturelle pour les utilisateurs. C'est ainsi que l'on a pu voir apparaitre une nouvelle forme d'intégration de Drive dans Gmail.

Une fonctionnalité dans Gmail permettra ainsi prochainement d'afficher une prévisualisation des pièces jointes stockées sur Drive. En lieu et place de l'arborescence des dossiers Drive, l'utilisateur aura donc droit à une vignette plus explicite affichant le contenu; L'idée est de rendre la sélection bien plus simple pour l'utilisateur, mais aussi plus rapide. Toutes les applications qui profitent déjà d'une prise en charge de prévisualisation sur Drive seront concernées par cette fonctionnalité.

L'autre fonctionnalité a été repérée dans la version Android de Drive : on devrait désormais profiter d'un redressement automatique des documents scannés, mais aussi profiter de nouveaux boutons virtuels pour accéder aux outils de modification des images.