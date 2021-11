Google Messages s'adapte aux réactions iMessage

L'adoption du protocole de messagerie enrichie Rich Communication Services par Apple serait une solution, mais il est peu probable que cela arrive. La messagerie Messages de Google sur Android fait donc un geste pour s'adapter aux réactions iMessage d'Apple.

Repérée par 9to5Google et en cours de déploiement, la solution consiste à traduire et afficher les réactions iMessage sous la forme d'emoji. Auparavant, les réactions en provenance d'un iPhone étaient affichées sous la forme d'un texte sur Android.

Le cas échéant, un appui sur la réaction signale qu'elle provient d'un utilisateur d'iPhone et qu'elle a eu droit à une traduction.

Une telle solution demeure très ciblée et ne résoudra pas les petits soucis d'interopérabilité entre Google Message et iMessage qui peuvent apparaître de part et d'autre. Quant à iMessage sur Android…