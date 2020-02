Google : vers un mode d'économie d'énergie plus radical sous Android

L'économie de batterie est une fonctionnalité plutôt populaire sur smartphone : lorsque le niveau de batterie de la batterie d'un appareil mobile arrive sous un certain seuil, le mode met en veille certaines fonctionnalités, réduit les performances de l'appareil, limite les notifications et réduit la luminosité de l'écran pour faire tenir l'appareil jusqu'à la prochaine charge.

XDA Developers a toutefois repéré la mention d'un mode "Ultra Low Power" dans le code source d'AOSP qui devrait intégrer le Pixel 4 prochainement.

Il s'agirait d'un mode d'économie d'énergie bien plus radical que le traditionnel qui handicaperait le smartphone de bien plus de fonctionnalités, mais qui, en contrepartie, lui permettrait de fonctionner plus longtemps avec peu de batterie. On peut ainsi se laisser penser que le smartphone limitera ses fonctions aux appels et SMS et que l'écran pourrait être partiellement désactivé.