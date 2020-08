Google my Business: une nouvelle offre payante en perspective

Pour rappel, Google My Business est un service de référencement destiné aux propriétaires d'entreprise et exploité par Google.



La version payante qui semble arriver est une offre destinée aux commerces et entreprises locales qui, pour un coût de 50 US$ par mois, bénéficieront d’une aide à l'élaboration d'une fiche descriptive performante ainsi que d’un badge « Garanti par Google » de manière à augmenter la confiance de l'internaute et donc la conversion.

Une nouvelle qui pourrait rendre encore plus impactant les avis Google sur les résultats d’une entreprise. Ainsi, le moindre avis négatif pourrait être fatal, surtout pour les petites entreprises qui ne se contentent que d’une poignée d’entre eux. Si vous avez des avis négatifs en trop grand nombre, vous pouvez d'ailleurs découvrir comment supprimer ma fiche Google My Business pour pouvoir redémarrer votre business sur de bonnes bases et ne pas subir une erreur passée qui peut grandement vous handicaper dans la suite de votre développement.

On n'en sait pas encore beaucoup plus au sujet de ces possibles nouvelles offres payantes proposées par Google. Le seul communiqué accessible jusqu'à maintenant est celui de l'encart de promotion : "Faites en sorte que les clients puissent vous choisir facilement. Démarquez-vous avec un profil d'entreprise amélioré et le badge Google Guaranteed. 50 dollars par mois seulement pour les entreprises éligibles".



De nombreuses questions se posent au sujet de ces “entreprises éligibles”. Il semblerait en effet que cette offre ne soit ouverte qu’à certaines entreprises qui répondent à des conditions bien définies, mais non encore connues à ce jour.

Pour ce qui est de la certification, le badge "Google Guaranteed" existait déjà avant cette offre aux États-Unis, également au Canada. Il propose une assurance en cas d'achat auprès d'une entreprise ayant souscrit à ce service.

Certains signes avant-coureurs avaient déjà levé le doute sur une éventuelle option payante. En effet, depuis l'année dernière, un sondage a été envoyé par Google à de nombreux propriétaires de fiches myBusiness pour leur demander s'ils seraient d'accord pour payer afin d'avoir accès à des fonctionnalités "Premium" de suivi de leurs informations.

Si ce nouveau service traverse l’atlantique, il y a fort à parier que de nombreux commerces et PME le prendront en compte afin d'améliorer le taux de clic tout comme leur taux de conversion dans les résultats de recherche par l'intermédiaire d'une plus grande confiance de l'utilisateur qui pourra s’appuyer sur la certification "garantie par Google" pour faire ses choix parmi les résultats proposés.

Il ne reste donc plus qu'à patienter pour savoir si ce programme sera officiellement annoncé par Google et si la France est concernée par cette potentielle nouvelle offre.