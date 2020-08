Google Nearby Share arrive, le concurrent du Apple Airdrop pour transférer ses fichiers entre mobiles Android

Cette fonctionnalité sera dans un premier temps exclusive aux smartphones Pixel et Samsung puis sera déployé sur l’ensemble du marché.

Nearby Share est un outil de transfert de fichiers qui se veut universel entre tous les mobiles Android. Le déploiement du concurrent direct d'Airdrop proposera dans un premier temps de nouvelles fonctionnalités qui seront d'abord exclusives aux Pixel et aux smartphones de Samsung. Par la suite, le reste des constructeurs pourront en faire profiter leurs utilisateurs et sera finalement intégré sur PC et Mac via le navigateur Chrome.

Ces données circulent en s’appuyant sur le Bluetooth, le Bluetooth Low Energy, le WebRTC ainsi que le Wi-Fi peer-to-peer. C’est un assemblage de protocoles qui permet un fonctionnement stable avec une portée d’une dizaine de mètres sans connexion Internet. Aucune mise à jour d'Android n’est nécessaire pour accéder à Nearby Share, une simple mise à jour du Play Store suffira pour pouvoir bénéficier de ces fonctionnalités. Le service sera compatible avec tous les smartphones utilisant la version Android 6.0 au minimum et qui embarquent les Google Mobiles Services liés au Play Store. Les derniers mobiles de Huawei, mais aussi les tablettes Amazon sont donc exclus.