Guerre en Ukraine : l'accès à Google News restreint en Russie

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la Russie restreint l'accès au service Google News en l'accusant d'aiguiller vers des informations non fiables.

Le régulateur russe des communications Roskomnadzor a décidé de restreindre l'accès au service d'agrégation de l'actualité Google News en Russie. Il est accusé de permettre l'accès à de fausses informations sur la situation en Ukraine.

" Cette ressource d'actualité en ligne américaine a permis d'accéder à de nombreuses publications et matériaux contenant des informations non fiables et importantes pour le public sur le déroulement de l'opération militaire spéciale en Ukraine ", indique Roskomnadzor dans un communiqué (Interfax).

Le mot " guerre " pour qualifier les événements en Ukraine n'est évidemment pas prononcer. Tout comme le terme " invasion ", il est interdit dans ce contexte et considéré en Russie comme relevant d'une information mensongère.

Google confirme des difficultés d'accès

Dans une réaction obtenue par Reuters, Google a simplement indiqué que des utilisateurs rencontrent des difficultés pour accéder à l'application et au site Google News en Russie, et que cela n'est pas dû à un problème technique de son côté.

" Nous avons travaillé dur pour que les services d'information comme News restent accessibles aux Russes le plus longtemps possible. "

Il y a quelques jours, Roskomnadzor a dénoncé une " position antirusse de la société américaine Google " et a évoqué les " activités de nature terroriste " de " l'administration de YouTube qui menacent la vie et la santé des citoyens russes. " Un avertissement avant un éventuel blocage de YouTube en Russie.