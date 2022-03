Guerre en Ukraine : la Russie parle d'activités terroristes de YouTube

La Russie demande à YouTube de mettre fin à des publicités anti-Russes et évoque des activités de nature terroriste.

Le régulateur russe de l'internet indique avoir demandé à Google de mettre un terme immédiat à la diffusion de menaces à l'encontre des citoyens de la Fédération de Russie sur la plateforme de vidéos en ligne YouTube.

Roskomnadzor dénonce la " position antirusse de la société américaine Google ", et va jusqu'à évoquer les " activités de nature terroriste " de " l'administration de YouTube " qui " menacent la vie et la santé des citoyens russes. "

La Russie avait déjà bloqué l'accès aux réseaux sociaux Facebook et Instagram en raison d'appels à la violence contre les Russes. " Des messages contenant des appels à commettre des actes violents contre des citoyens de la fédération de Russie, y compris des militaires, sont diffusés. "

Un avertissement avant un blocage de YouTube

Dans un communiqué, Roskomnadzor écrit que des utilisateurs de YouTube ont diffusé " des messages publicitaires avec des appels à mettre hors service les communications ferroviaires de la Russie et de la Biélorussie. " Cette dernière est un allié de la Russie dans son offensive militaire contre l'Ukraine.

" Les actions de Meta (ndlr : maison-mère de Facebook et Instagram) et de Google (ndlr : maison-mère de YouTube) violent non seulement la législation russe, mais sont également contraires aux normes de moralité généralement acceptées. "

Pour le moment, YouTube n'est pas bloqué en Russie, mais cela ne devrait plus tarder... De son côté, la plateforme a étendu son blocage de chaînes de médias russes et la suppression de vidéos niant ou minimisant l'invasion russe en Ukraine.