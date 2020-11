Google Photos : certaines fonctionnalités vont devenir payantes

Certaines fonctionnalités de Google Photos actuellement proposées en accès gratuit vont prochainement se rendre indisponibles auprès des utilisateurs. Google a annoncé que certaines fonctions seront ainsi réservées aux utilisateurs qui souscrivent à un abonnement spécifique et payant.

Ce sont principalement les fonctions d'édition de photos qui sont concernées par cette bascule qui se fera à travers le module Google One.

L'offre de stockage supplémentaire de Google qui permet aux utilisateurs d'obtenir plus d'espace pour l'ensemble des services de Google, notamment Drive, Photos, docs... devrait ainsi permettre de continuer à accéder aux fonctionnalités que Google compte amputer de la version gratuite.

On peut déjà ainsi voir que l'option Color Pop requiert désormais un abonnement à Google One pour fonctionner, alors qu'elle était en accès libre il y a quelques jours encore. L'offre Google One débute à 1,99€ pour 100 Go de stockage et jusqu'à 9,99€ par mois pour 2 To.