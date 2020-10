Gmail Go disponible pour tous dans le Play Store ?

L'application Gmail Go pourrait être disponible pour tous les smartphones Android. Pas si sûr...

En 2018, Google a introduit une version allégée de son application Gmail. L'application Gmail Go est ainsi venue compléter la panoplie des applications estampillées Go de Google.

Néanmoins et malgré une présence dans le Google Play Store, l'application Gmail Go n'était pas disponible pour tous les utilisateurs. Dans une optique de mise à jour, elle s'adressait uniquement aux smartphones où elle avait été préinstallée. Autrement dit, seulement pour des appareils équipés d'Android (Go édition).

Cette semaine, 9to5Google a constaté que l'application Gmail Go pouvait être installée depuis le Play Store sur n'importe quel appareil fonctionnant avec une version standard d'Android. Cela semble toutefois aléatoire et nos tentatives n'ont pas été concluantes.

C'est en tout cas l'occasion de rappeler que d'autres applications étiquetées Go ne posent pas de problème pour une installation sur un smartphone Android, sans l'édition Go du système d'exploitation.

Cela vaut pour Google Go, Galerie Go (de Google Photos), Google Maps Go et Navigation pour Google Maps Go. Par contre, les applications Google Assistant Go et YouTube Go sont récalcitrantes.

Auprès des fabricants, Android (Go édition) est disponible pour les nouveaux appareils avec désormais jusqu'à 2 Go de RAM. Auparavant, le maximum pour la quantité de mémoire était fixé à 1,5 Go.