Google Photos : un nouvel éditeur vidéo pour tous et des fonctionnalités payantes

Depuis plusieurs mois déjà, Google Photos profite d'un nouvel éditeur vidéo sur iOS. Il arrive sur Android avec un déploiement qui débutera au cours des prochaines semaines.

Google souligne en particulier une amélioration des possibilités de découpage, stabilisation et rotation, l'ajout du recadrage, des changements de perspective, ainsi que divers filtres et le contrôle de la luminosité, du contraste ou encore de la saturation.

En tout, ce sont désormais une trentaine de contrôles qui sont proposés. Rappelons que Google Photos sur Android bénéficie d'une refonte de l'éditeur pour la retouche photo annoncée fin septembre. Elle arrivera sur iOS dans les prochains mois.

Pour les abonnés Google One après une exclusivité Pixel

Lors de l'officialisation de ses smartphones Pixel 4a (5G) et Pixel 5 à l'automne, Google avait présenté de nouvelles fonctionnalités exclusives à ses appareils pour Google Photos, dont Portrait Light pour l'ajout d'un éclairage de qualité professionnelle aux portraits même après la prise de vue.

Ces fonctionnalités avancées à renfort de machine learning deviennent accessibles pour les abonnés Google One, avec un déploiement au cours des prochains jours via la dernière version de l'application Google Photos sur Android. Un appareil avec au moins 3 Go de RAM et Android 8.0 sera nécessaire.

We’re also bringing more photo editing features - such as Portrait Light - to Google One members. pic.twitter.com/3EWcTdxD3R — Google Photos (@googlephotos) February 11, 2021

C'est donc la matérialisation de fonctionnalités payantes pour Google Photos, en rappelant que l'offre Google One débute à 1,99 € pour 100 Go de stockage. En l'occurrence et en plus de Portrait Light, cela concerne Blur (floutage de l'arrière-plan de photos de personnes non prises en mode Portrait), Color Focus (désaturation de l'arrière-plan) et Smart suggestions (suggestions intelligentes de modifications en un clic).

À noter qu'avec les photos prises en mode Portrait qui contiennent des informations de profondeur, certaines de ces fonctionnalités demeurent gratuites.