Google Photos : une nouvelle offre à 5To de stockage

En novembre dernier, on apprenait que Google Photos ne proposerait plus de stockage illimité, un changement intervenu en juin puisque désormais, les utilisateurs doivent composer avec 15 go de stockage pour l'ensemble de leur compte Google, soit les éléments dans leur messagerie, Drive, Sheets, docs, Photos...

Google profitait alors de l'occasion pour mettre en avant son service Google One qui propose d'étendre sa capacité de stockage moyennant quelques euros. Jusqu'ici on pouvait ainsi profiter de 100 Go pour 1,99 par mois, 200 Go pour 2,99 par mois, 2To à 9,99€ par mois puis l'offre basculait à 10 To pour 49,99€ par mois et jusqu'à 30 To pour 149,99€.

Au-delà des 2 To, l'offre se voulait peu accessible et pas forcément utile à tous, aussi Google vient de lancer une nouvelle formule de 5 To pour 24,99€ par mois. Le positionnement se veut ainsi plus intéressant pour les particuliers habitués à stocker énormément de photos ou les professionnels indépendants.

Par ailleurs, l'offre s'accompagne toujours des fonctionnalités de retouche avancée des clichés de Photos, 3 mois offerts au service Stadia Pro, un accès prioritaire avec l'assistance et 3 mois d'accès à YouTube Premium ainsi qu'un VPN pour Android (à partir de l'offre 2 To).