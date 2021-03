Google Photos : la qualité remise en cause

Cela fait des années que Google met en avant son service Photos associé aux comptes Google des utilisateurs. L'idée est de proposer à ces derniers de rassembler automatiquement tous leurs clichés réalisés sur un smartphone Android dans un espace en ligne que l'on peut gérer à sa façon.

Le concept est simple : les photos sont synchronisées pour éviter de les perdre, puis on peut créer des albums, partager une photo, plusieurs ou des albums entiers... Le service propose même de la recherche par mots clés avec une IA. L'outil est globalement intéressant pour les utilisateurs d'Android et permet de sauvegarder du contenu et de le partager plus facilement.

Et jusqu'ici, Google proposait ce service gratuitement, dans la limite des 15 Go offerts à chaque compte Google. Il était donc recommandé de synchroniser ses fichiers photo en version compressée, pour épargner l'espace de stockage en ligne, et Google précisait alors que la compression ne changeait finalement pas grand-chose à la qualité des contenus disponibles sur Photos...

Mais depuis peu, Google a choisi de rentabiliser un peu plus Photos, et force les utilisateurs à basculer sur le format payant de son offre Google One.

Dans un email, Google présente ainsi certaines nouvelles fonctionnalités de Google One, mais indique aussi que, finalement, "la qualité Originale préserve tous les détails et vous permet de zoomer, recadrer et imprimer vos photos avec moins de pixelisation". En clair, Google admet que le stockage en "Haute qualité" n'est plus aussi bon... L'idée est d'encourager les utilisateurs à dépasser le cap des 15 Go de stockage en payant pour un abonnement One et pouvoir stocker toutes leurs photos en qualité originale.

L'image d'exemple fournie par Google reste toutefois très exagérée... Pour la plupart des utilisateurs, le mode Haute Qualité garantit le stockage de photos en qualité plus que correcte...